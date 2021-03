Britse mededingingsautoriteit onderzoekt App Store van Apple

games Waarom Japanse games weer helemaal in zijn

23 februari Met gloednieuwe titels als Bravely Default II, The Nioh Collection en Persona 5 Strikers zijn gameontwikkelaars uit het Land van de Rijzende Zon weer enorm goed vertegenwoordigd in het winkelrek. Dat is al enkele jaren zo, na een lange tijd waarin Japanse games maar geen voet aan de grond kregen bij ons. De comeback van Japanse gamemakers, en waarom ze deze keer wellicht blijvers zijn.