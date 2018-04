Brengt Spotify binnenkort een eigen muziekspeler uit? Redactie

09 april 2018

19u12

Bron: The Verge 0 iHLN De muziekstreamingservice Spotify werkt naar verluidt aan een muziekspeler voor in de auto. Enkele gebruikers kregen – allicht per ongeluk – een advertentie voor het apparaat op hun telefoon te zien. Dat schrijft The Verge.

"Hey Spotify, play my Discover Weekly." Met dat commando zou je, volgens de advertentie, het apparaat kunnen aansturen om muziek af te spelen. Het cirkelvormige toestel zou aan het dashboard bevestigd kunnen worden, en gebruikmaken van de luidsprekers in je auto. Ook fysieke knoppen om een lied te skippen of te pauzeren, ontbreken niet. Wellicht maakt het toestel gebruik van een 4G-verbinding, waardoor het zonder een smartphone in de buurt werkt.

Het apparaat zou tegen een maandelijkse meerprijs – bovenop het Premium-abonnement – van 3 dollar te verkrijgen zijn, wat neerkomt op 36 dollar per jaar.

Aan The Verge weigert Spotify de echtheid van de advertenties te bevestigen. Op de gebruikersfora van Spotify reageren medewerkers dat de reclame "gewoon een test was". Het bedrijf bevestigde vorige maand evenwel nog dat het een spraakbesturingsfunctie aan het testen is.

Op 24 april komt Spotify met nieuws, al is nog niet duidelijk waarover dat zal gaan.