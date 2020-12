Tientallen gebruikers klagen Amazon Ring aan nadat hackers hen pesten en bedreigen via smartcamera’s en slimme deurbellen

Het groepsgeding verenigt klachten van meer dan 30 mensen uit vijftien verschillende gezinnen. Advocaat Hassan Zavareei, de hoofdaanklager in de zaak, vermoedt dat er nog veel meer slachtoffers zijn. “Dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg”, stelt hij.

De gerechtsdocumenten halen voorbeelden aan van incidenten waarbij hackers de smartcamera’s en de ingebouwde camera’s van de deurbellen overnamen, obscene taal schreeuwden, losgeld vroegen en dreigden met moord en verkrachting. Zo kreeg een gebruiker die op een avond tv aan het kijken was plots de vraag “Waar ben je naar aan het kijken?”. Een andere gebruiker beweert dat zijn kinderen door een hacker via de camera werden aangesproken. Die gaf commentaar op hun basketbalvaardigheden en moedigde hen aan om dichter bij de camera te komen. Een oudere vrouw kreeg dan weer via de camera te horen dat ze “vanavond zal sterven” en de hacker maakte vervolgens ongewenste, seksuele opmerkingen.

“Hallo daar”

Een moeder deelde een griezelig verhaal waarbij ze een Ring-toestel had gekocht om haar vierjarige dochter, die kampt met epilepsie, in de gaten te kunnen houden. Plots klonk er echter muziek van een horrorfilm door haar telefoon die verbonden is met de camera. Toen haar oudste dochter de slaapkamer binnenwandelde, waar de camera is geïnstalleerd, stopte de muziek plots en zei een man via de camera tegen het kind “hallo daar”.