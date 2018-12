Boze werknemers Facebook klagen via prepaidtelefoons over hun bedrijf Priscilla van Agteren

Bron: AD.nl 0 iHLN Werken bij Facebook is momenteel geen pretje. Na een jaar vol schandalen staat de sociale-mediagigant onder grote druk en de werknemers ook, zo meldt Buzzfeed News. Het personeel durft intussen alleen over het bedrijf te klagen via een daarvoor apart aangeschafte telefoon.

De spanningen binnen Facebook liepen het afgelopen jaar flink op door een reeks schandalen, waaronder het misbruik van gebruikersgegevens door het bedrijf Cambridge Analytica en hackers die informatie en privéberichten wisten te stelen van miljoenen mensen. Gebruikers liepen massaal weg, het bedrijf lijkt steeds meer een reus op lemen voeten. Dat heeft zo zijn weerslag op het humeur van de werknemers, verklaart een ex-werknemer anoniem tegen Buzzfeed News. “Het is de bunkermentaliteit. Deze mensen worden al 600 dagen belegerd. Zij worden moe en chagrijnig - de enige manier van overleven is om ontslag te nemen of er vol voor te gaan.”

Openlijk hun mening geven, durven de meeste personeelsleden niet, zegt een andere voormalige werknemer. “Mensen hebben nu ontraceerbare prepaidtelefoontjes aangeschaft om over het bedrijf te klagen. Niet eens tegen journalisten, maar tegen andere werknemers.”

Hard tegen hard

Daarnaast vinden voormalige en huidige werknemers elkaar in een app, Blind genaamd. Daar kan iedereen met een e-mailadres van een bepaald bedrijf zich aanmelden - ook van Facebook - en op het forum anoniem met elkaar praten. De discussies tussen (ex-)werknemers van Facebook zijn hard tegen hard, schrijft Buzzfeed.

Een deel van de werknemers is loyaal aan oprichter Mark Zuckerberg en zijn rechterhand Sheryl Sandberg. Zij vinden dat veel media overdrijven in hun berichtgeving over de misstanden en blijven achter hun leiders staan. “Ik vertrouw Mark. En als Mark het bedrijf ten onder laat gaan, dan is het zijn bedrijf om ten onder te laten gaan. Ga ergens anders werken of begin je eigen bedrijf als je het zoveel beter weet dan hij”, bitst een werknemer tegen een kritisch personeelslid.

Maar anderen zien Zuckerberg en Sandberg het liefst plaatsmaken en wijten de problemen ook aan de huidige bedrijfscultuur. Binnen Facebook wordt van werknemers vooral verwacht zich te conformeren en het alleen over positieve zaken te hebben, zo meent deze groep. “Als je in dit bedrijf de waarheid zegt, ben je zo goed als dood”, schrijft een werknemer op Blind. Een nieuwe leider van buiten zou volgens hen voor een nieuwe start kunnen zorgen, zoals eerder gebeurde bij Google en Uber na schandalen.