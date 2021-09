Bol.com gaat pakketjes slimmer inpakken met ‘multi-inpakmachine’

Webwinkel bol.com introduceert een speciale nieuwe inpakmachine die een op maat gemaakte kartonnen doos maakt voor het inpakken van meerdere artikelen met verschillende formaten. Dit moet zorgen voor kleinere pakketten en een verminderd verbruik van verpakkingsmateriaal. Onder klanten van bol.com is er al langer frustratie dat kleine artikelen vaak aankomen in veel te grote dozen.

Bol.com ontwikkelde de ‘multi-inpakmachine’ in samenwerking met het Italiaanse CMC Machinery, zo legt de webshop uit. Naar eigen zeggen is het ‘s werelds eerste inpakmachine die meerdere artikelen met verschillende afmetingen in één doos kan verpakken. De machine scant de afmetingen van alle individuele producten en snijdt vervolgens een kartonnen doos op maat. Tot dusver was bol.com nog afhankelijk van standaard maten dozen, waardoor bestellingen veelal inefficiënt verpakt werden.

De webshop zegt tegen RTL Nieuws dat de machine maximaal 500 pakketten per uur kan verwerken. Begin volgend jaar moeten er daarom nog eens vijf van deze apparaten bij komen en uiteindelijk wil bol.com er tien in gebruik nemen. De machine pakt ook artikelen in van verkooppartners die de logistiek hebben uitbesteed aan de webwinkel.

Volgens bol.com is het de eerste inpakmachine in zijn soort wereldwijd die meerdere artikelen op maat in één doos kan stoppen.

Bol.com gebruikt overigens al een ander systeem om individuele artikelen geautomatiseerd in te pakken. Sinds 2015 pakt de webwinkel losse artikelen grotendeels machinaal in, met intussen tien machines. Maar het verpakken van meerdere verschillende producten werd tot dusver handmatig en dus met dozen in standaardformaten gedaan.

Verduurzamen

Door de speciale machine kunnen er ook meer pakketjes mee in transportbusjes, waardoor er minder ritten nodig zijn voor het bezorgen van hetzelfde aantal artikelen. Met de technologie hoopt bol.com verder te kunnen verduurzamen. Op dit moment is ongeveer een vijfde van de totale CO2-uitstoot van het bedrijf afkomstig van pakketten. In 2025 wil de webwinkel klimaatneutraal zijn en geen enkele CO2-uitstoot meer hebben.

De ontwikkeling van de machine heeft enkele jaren in beslag genomen. De webshop doet geen uitspraken over de kosten van de ontwikkeling. Bol.com heeft de machine de afgelopen tijd al flink getest. Vanaf vrijdag wordt deze officieel ingezet in het logistieke proces.

De complete multi-verpakkingsautomaat. De adoptie van de nieuwe machines moet bijdragen aan de missie van het miljardenbedrijf om in 2025 de CO₂-uitstoot van diens eigen activiteiten terug te brengen naar 0.