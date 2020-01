Bol.com gaat nu ook kleding verkopen ADN

23 januari 2020

17u52

Bron: Belga 0 iHLN De Nederlandse webwinkel bol.com gaat nu ook kleding verkopen aan Nederlandse en Belgische klanten. Dat heeft de onlineretailer, onderdeel van Ahold Delhaize, vandaag bekendgemaakt.

Bol.com zegt zijn platform vanaf vandaag open te stellen voor partners die dames- en herenkleding verkopen. Dat gebeurde eerder al voor schoenen, tassen, accessoires of sportkleding.

"We zien in het zoekgedrag dat onze klanten ook verwachten alles bij ons te vinden; er werd al veel gezocht naar dames- en herenmode. Daarom is het logisch om dit toe te voegen en ons assortiment completer dan ooit te maken", aldus Margaret Versteden, directeur winkels bij bol.com.



De stap van de webwinkel betekent bijkomende concurrentie op de markt van de onlinekledingwinkels maar ook van de traditionele kledingketens.