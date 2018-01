Boeing onthult autonome drone die ruim 225kg aan vracht kan vervoeren Redactie

18u18

Bron: Tweakers.net 2 Boeing De cargo car vehicle van Boeing. iHLN De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een prototype van een drone onthuld die in staat is om vracht met een gewicht van maximaal 226kg door de lucht te transporteren. Volgens het bedrijf zijn de eerste testvluchten succesvol verlopen.

Het prototype wordt door Boeing aangeduid met de naam cargo air vehicle. De drone is ontworpen om in de toekomst geheel autonoom relatief zware ladingen te vervoeren. Boeing ziet deze drone als de volgende grote stap in de ontwikkeling van de electric vertical-takeoff-and-landing-technologie. De drone is volgens Boeing in drie maanden ontworpen en gebouwd.

Boeing meldt dat de cargo air vehicle gebruikmaakt van een milieuvriendelijk, elektrisch aandrijfsysteem om de acht aanwezig rotors te laten draaien. De drone weegt 339kg en is 4,5 meter lang, 5,5 meter breed en 1,2 meter hoog.

Er zijn meer bedrijven die werken aan de ontwikkeling van grote drones voor het transporteren van zware ladingen. JD.com, een van China's grootste onlinewinkels, heeft vorig jaar plannen aangekondigd om drones te ontwikkelen die in staat zijn om goederen af te leveren met een gewicht van een ton of meer.

