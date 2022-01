BMW die van kleur verandert en een nieuwe PlayStation VR-bril: dit was techbeurs CES 2022

CES 2022Zowat alle belangrijke technologiebedrijven hadden afgezegd, dus deze editie van de grootste techbeurs was er eentje in mineur. Toch werden er tijdens CES 2022 een heel aantal nieuwe technologische snufjes aangekondigd. Sommige iets meer conceptueel, andere vind je dit jaar nog in de winkel. Dit zijn de aankondigingen die je moet gezien hebben.

BMW iX Flow and E Ink: auto die van kleur verandert

Het was de eyecatcher van de techbeurs in Las Vegas. De conceptwagen van BMW kan met de druk van een knop er volledig anders uitzien. Dat kan dankzij e-ink, de technologie die ook gebruikt wordt in e-readers. Zo kan deze auto van wit naar zwart gaan, patronen tonen en zelfs animaties. Zoals wel vaker op CES is het niet duidelijk of de nieuwigheid ooit ook echt op de markt komt of het bij een opvallend concept blijft.

Samsung Galaxy S21 FE: opvolgers van een bestseller

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 FE © Samsung

Deze nieuwe smartphone komt zéker op de markt. Sterker nog, dat is vanaf volgende week op 11 januari al het geval. De Samsung Galaxy S21 FE zal dan te koop zijn vanaf 749 euro en moet daarmee een lichtjes goedkoper alternatief zijn voor de nieuwe S22-smartphones die we later dit voorjaar mogen verwachten. Het opvallendste is dat de S21 FE gemaakt is uit mat plastic, in tegenstelling tot de andere S21-smartphone van glas en metaal. Onze redactie heeft al een S21 FE in handen, dus laat in de reacties onderaan dit artikel weten wat je wil weten over deze nieuwe Samsung.

Google wil je Android-telefoon beter laten samenwerken met andere toestellen

Volledig scherm Gemakkelijker berichten sturen op verschillende toestellen. © Google

Om de concurrentie aan te gaan met de uitstekend samenwerkende toestellen van Apple kondigde Google tijdens CES aan werk te willen maken van betere samenwerking tussen Android-smartphones en andere toestellen. Zo moeten Androids gemakkelijker te linken zijn met Windows-computers. Ook zou je gemakkelijker je draadloze Bluetooth-oortjes beter moeten kunnen laten wisselen tussen toestellen. Dat is iets wat Apple Airpods al doen als ze verbonden zijn met MacBooks, iPhones en/of iPads.

Cloud gaming op je televisie

Volledig scherm Samsung stelt de Gaming Hub voor op CES 2022. © Getty Images

Kunnen gamen op je televisie en je hebt niets meer dan een controller nodig: dat wordt in de toekomst steeds gemakkelijker. Je kon al cloud gamingdienst Stadia rechtstreeks installeren op televisies van LG en op televisies van merken als Sony en Philips die Android of Google TV hebben. Daar komen nu ook nieuwe Samsung-televisies bij. Ook zal NVIDIA GeForce NOW, de cloudgamingdienst van de chipfabrikant, beschikbaar worden op die tv’s in de zogenaamde Gaming Hub. Aan nieuwssite The Verge liet Samsung weten dat de cloudgamingdiensten later ook op oudere modellen beschikbaar zullen worden gemaakt.

Sony PlayStation VR2: ook virtual reality voor de PS5

Volledig scherm Jim Ryan, de CEO van PlayStation stelt PlayStation VR2 voor. © AFP

De virtual reality-bril van Sony voor de PlayStation 4 was de bazen van het bedrijf zelf verrassend succesvol. Het hoeft dus niet te verbazen dat er een opvolger komt voor bij de PlayStation 5. Hoe die headset er exact zal uitzien, is voorlopig nog een geheim. Op de persconferentie tijdens CES 2022 werd wel duidelijk dat we een VR-bril kunnen verwachten aan hoge resolutie (2000 x 2040 pixels per oog), met ondersteuning voor High Dynamic Range en hoge ververssnelheden aan 90 of 120 Hz. Dit alles via één kabel die je in je PS5 moet steken. Een pak krachtiger dan de originele PSVR, maar even gebruiksvriendelijk. Wanneer de headset op de markt komt, is nog niet duidelijk.

Dell XPS 13 Plus: laptop met interessant ontwerp, maar zonder hoofdtelefoonpoort

Volledig scherm De Dell XPS 13 Plus © Dell

De Dell XPS 13-laptops zijn geliefd om hun strak en vooruitstrevend ontwerp. Dell gaat nu een stapje verder met de XPS 13 Plus. Deze laptop heeft namelijk een eigenwijs klavier, waar geen ruimte is tussen de verschillende toetsen. Bovendien zijn de media- en functietoetsen niet meer fysiek, maar capacitatief. Ook gaat het glazen trackpad vloeiend over in de rest van de lapto. Maar de opvallendste keuze is het weglaten van de hoofdtelefoonpoort. Een stap die zelfs Apple nog niet heeft durven zetten. Deze XPS 13 Plus zal dit voorjaar te koop zijn, met een startprijs van 1.199,99 dollar. Europese prijzen zijn nog niet gekend.

Prinker: print een tijdelijke tattoo

Volledig scherm De tattooprinter van Prinker © EPA

Nu de strengere Europese regels voor tattoo-inkt van kracht zijn, is de Prinker misschien een tijdelijke oplossing. De start-up gelieerd aan Samsung toonde op CES 2022 een toestel waarmee je simpel een tekening kan afdrukken op je huid. De tattoos zouden waterbestendig moeten zijn, maar met zeep af te wassen. Na een dag tot drie dagen verdwijnt de tijdelijke tattoo. Het is bovendien geen interessant concept waarvan je na de beurs nooit meer iets hoort, want de Prinker is in twee maten online te koop.

