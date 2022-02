Blizzard werkt aan mobiele ‘Warcraft’-game

games Miljarden­over­na­me van 'Call of Duty'- en 'Candy Crus­h'-ma­ker Activision-Bliz­zard door Microsoft kwam op gang na klachten over "cultuur van seksuele intimida­tie”

In de zomer en herfst van 2021 ontplofte de bom bij ontwikkelaar Activision Blizzard, bekend voor games als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Candy Crush’. In juli werd het gamebedrijf aangeklaagd door de Amerikaanse staat Californië voor het discrimineren van vrouwen. In november bracht zakenkrant ‘The Wall Street Journal’ naar buiten dat CEO Bobby Kotick op de hoogte was van seksueel misbruik binnen zijn bedrijf. Die problemen maakten de overname van omgerekend 60 miljard euro door softwarebedrijf Microsoft mogelijk, schrijven Amerikaanse media. En opvallend: Kotick krijgt 375 miljoen dollar als de deal afgerond is.

20 januari