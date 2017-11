Bizar: Facebook wil je naaktfoto's, net om ze te beschermen Judie Jaspers

17u29

Bron: AD.nl 4 Thinkstock iHLN Stuur vrijwillig je eigen naaktfoto's, waarvan je niet wilt dat anderen ze zien, naar Facebook – dan zorgen zij ervoor dat ze veilig blijven. Klinkt als een doorzichtige truc, toch is het een serieus plan van het sociale netwerk.

Facebook heeft een nieuwe tool bedacht om de verspreiding van naaktfoto’s op internet tegen te gaan. Addertje onder het gras: daarvoor is het wel nodig om je naaktfoto’s via Facebook Messenger te delen. Met jezelf.

Het werkt als volgt: Facebook maakt een 'digitale vingerafdruk', de zogenoemde hash, van de foto. Dankzij die hash, een unieke combinatie van cijfers en letters, wordt het onmogelijk om dezelfde foto nogmaals te uploaden. Zie het als een DNA-match voor foto's. Zo zouden kwaadwillenden dus onmogelijk zo'n pikante foto kunnen verspreiden op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of WhatsApp. En zou je er dus zeker van zijn dat je foto's niet in ongewenste handen komen.

Raar

De proef loopt op dit moment in Australië, waar Facebook samenwerkt met een lokale Australische overheid. "Ze slaan de afbeelding zelf niet op”, aldus de Australische commissaris voor digitale veiligheid Julie Inman Grant tegenover ABC News.

Toch moet Facebook jouw foto wél in handen krijgen om die hash überhaupt te kunnen genereren, zegt Sander van Voorst, redacteur van techsite Tweakers. "Dus hebben ze bedacht dat je 'm via Facebook Messenger naar jezelf stuurt. Dat is misschien ietsje laagdrempeliger, maar het blijft natuurlijk raar.''

Privacy

"Als je slachtoffer bent van revenge porn, is dat heel erg. Ik vind het goed dat daar wat aan gedaan wordt'', benadrukt Van Voorst. "Maar het hele idee dat je je eigen pikante foto's uploadt via Facebook, dat al geen geweldig track record heeft als het gaat om privacy, blijft heel vreemd.''

De techkenner twijfelt dan ook zeer of dit de beste manier is om oneigenlijk gebruik van privéfoto's tegen te gaan. "Ze hadden beter een tool kunnen maken waarbij je zelf lokaal zo'n hash zou kunnen genereren.''

Kinderporno

Behalve in Australië test Facebook de technologie ook in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada. De techniek is overigens niet nieuw. De hash wordt al jaren ingezet in onder meer de strijd tegen kinderporno.