Bitcoin zakt onder de 7.000 dollar

25 november 2019

10u47

De bitcoin blijft ook vandaag aan waarde inleveren, na de al stevige daling vorige week. Voor het eerst sinds mei zakte de munt onder de grens van 7.000 dollar.

De digitale munt verloor volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt, in een etmaal circa 10 procent aan waarde tot iets meer dan 6.600 dollar.

De harde toon van de Chinese centrale bank van voor het weekend ijlde nog na. Die waarschuwde voor de risico's die kleven aan de handel en uitgifte van de munt. Verder beloofde de toezichthouder ook hard te zullen optreden tegen illegale activiteiten met betrekking tot crypto's. Verder wijzen analisten ook op de aantrekkelijke rendementen van traditionele beleggingen, waardoor crypto's minder in trek zijn.

Afgezet tegen de koers begin dit jaar staat de bitcoin nog in de plus. Op 1 januari was de munt nog minder dan 3.800 dollar waard. In juli piekte de waarde van de munt op ruim 13.000 dollar.