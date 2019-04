Bitcoin wint opnieuw aan waarde ADN

02 april 2019

16u37

Bron: ANP 0 iHLN De bitcoin heeft vandaag aan waarde gewonnen en doorbrak kortstondig de grens van 5.000 dollar. Daarmee noteerde de digitale munteenheid het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Ook andere cryptomunten veerden op.

Na de opleving verloor de bitcoin weer wat terrein. Volgens website Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt, is de munt ruim 4.700 dollar waard. Dat betekent nog altijd een stijging van 15 procent.

De afgelopen tijd verliep de handel in cryptomunten relatief rustig. Dit komt mede doordat de handel in de digitale munten steeds meer wordt omarmd, ook door institutionele partijen. Verder kijken toezichthouders steeds meer mee.



Grote schommelingen bij de handel in crypto's zijn niet nieuw. Vorig jaar verloor de munt driekwart van zijn waarde. Eind 2017 was de digitale munt nog rond de 20.000 dollar waard, maar daarna werd een daling ingezet. Sinds de zomer leek de bitcoin vrij stabiel en de munt bleef maandenlang tussen de 6.000 en 7.000 dollar hangen, waarna opnieuw een daling werd ingezet.