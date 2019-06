Bitcoin urenlang boven 11.000 dollar ADN

24 juni 2019

11u40

Cryptomunt bitcoin heeft zijn opmerkelijke opmars dit weekend doorgezet. Gisterenavond stond de digitale munteenheid zelfs enkele uren boven de 11.000 euro.

Inmiddels is de munt rond de 10.800 dollar per stuk waard, meldt Coinmarketcap, dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt.



De bitcoin is al enkele maanden aan het stijgen. Sinds begin mei ging de koers van 6.000 dollar naar ruim 10.000 dollar. Vanwege die relatief snelle stijging wordt gewaarschuwd voor een bubbel, net als eind 2017 toen de bitcoin op ruim 19.000 dollar piekte.