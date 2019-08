Bitcoin krijgt stevige tik ADN

21 augustus 2019

De waarde van de bitcoin heeft vandaag een flinke tik gekregen. Een directe aanleiding voor de dip met 8 procent tot net geen 10.000 dollar per stuk leek er niet te zijn. Ook andere cryptomunten gingen omlaag.

Enkele analisten noemden de mogelijkheid van enkele grote transacties in een handelsdag die verder niet veel om het lijf heeft. Daardoor kan de waarde in één keer vrij sterk bewegen.

Bij cryptomunten, die niet gereguleerd zijn, is er ook altijd de mogelijkheid van marktmanipulatie. Ook dat kan door met grote transacties de waarde te beïnvloeden. Bij aandelen bijvoorbeeld wordt dat soort manipulatie in de gaten gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).