Bitcoin krabbelt weer op na wilde nacht ADN

25 september 2019

10u37

Bron: ANP 0 iHLN De bitcoin heeft een wilde nacht achter de rug. De waarde van de grootste en bekendste cryptomunt ging hard omlaag, maar krabbelde in de vroege uurtjes weer grotendeels op, zo blijkt uit actuele gegevens van cryptosite coinmarketcap.com.

De waarde van de bitcoin zakte kortstondig met zo'n 17 procent. Dat was volgens persbureau Bloomberg de grootste tussentijdse daling op één dag sinds januari 2018. Door de dip zakte de waarde tot tegen de 8.000 dollar, om daarna te herstellen tot ongeveer 8.500 dollar.

De oorzaken voor koersbewegingen bij de bitcoin zijn zelden heel duidelijk. De handel in bitcoins wordt namelijk niet gereguleerd, waardoor koersmanipulatie mogelijk is - wat volgens toezichthouders vaak voorkomt.



Maar handelaren wijzen in dit geval onder meer op een tegenvallende introductie van zogeheten futures, waarmee makkelijker door professionele handelaren kan worden gespeculeerd op koerswijzigingen van de cryptomunt. Ook het algehele marktsentiment, waarbij riskante beleggingen in de verkoop werden gedaan, speelde wellicht een rol.