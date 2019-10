Bitcoin danst opnieuw tegen de grens van 10.000 dollar aan ADN

28 oktober 2019

12u05

De koers van de bitcoin is tijdens het weekend flink gestegen. Op vrijdag stond de waarde nog op ongeveer 7.500 dollar, zaterdag was dat net geen 10.000 dollar. Daarna zakte de koers weer iets, maar hij blijft schommelen rond de 9.500 dollar.

Aanleiding voor de snelle koersstijging is een verklaring van de Chinese president Xi Jinping. Hij zei dat China meer geld zal steken in blockchain, de technologie achter de bitcoin en andere virtuele munten. Dat geeft beleggers meer vertrouwen.



De bitcoin was op 23 september voor het laatst 10.000 dollar waard. De koers van donderdag, bijna 7.500 dollar, was juist het laagste punt sinds mei.