Binnenkort maar één oplader voor alle telefoons? Europa stelt wetsvoorstel voor

GETEST. Nacon MG-X is een topproduct dat véél te vroeg komt

22 september Xbox-games on the go spelen op je smartphone: het kan binnenkort misschien, als Microsofts Xbox Cloud Gaming-dienst haar kinderziektes van zich heeft afgeworpen. De Franse accessoiremaker Nacon gelooft er ondertussen wel al zo hard in dat het alvast een – verrekt handige – knoppencontroller voor Android-telefoons heeft gemaakt. Alleen is het nog véél te vroeg om daar echt iets aan te hebben.