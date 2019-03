Bijsluiter kwijt? Deze app bundelt alle medicatie-info GVS

31 maart 2019

10u49

Bron: VTM Nieuws 0 iHLN Deze week is er een nieuwe app gelanceerd waarmee je makkelijk de bijsluiter van een medicijn kan raadplegen, door de code die op de verpakking staat te scannen.

In de Leaphy-app vind je een overzicht van de belangrijkste richtlijnen voor het gebruik van het geneesmiddel. Zo moeten mensen niet meer gaan zoeken in de vaak moeilijk leesbare bijsluiter. Je vindt ook de prijs van het medicijn terug en of het al dan niet terugbetaald wordt.

