Bijna alle Belgische websites riskeren boete voor cookies, eerste veroordeling is binnen

30 december 2019

Jubel.be, een website die gespecialiseerd is in juridische informatie, is als eerste in ons land veroordeeld voor een tekortschietend cookiebeleid.

De Europese GDPR-richtlijn voorziet dat gebruikers uitdrukkelijk toestemming moeten geven voor het gebruik van niet strikt noodzakelijke cookies, en dat het cookiebeleid transparant moet zijn. Op beide vlakken schoot Jubel.be tekort, stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opdoffer

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft beslist om de website een boete op te leggen van 15.000 euro. Dat lijkt bescheiden, maar het is wel een opdoffer voor een website die naar eigen zeggen een "verwaarloosbare" omzet heeft. Als de GBA even streng is voor andere websites, dan moeten talloze websites een boete vrezen, stelt Olivier Sustronck, advocaat bij het in GDPR gespecialiseerde advocatenkantoor Mr. Franklin.



"De regels die de autoriteit over cookies hanteert zijn streng. De overgrote meerderheid van de Belgische websites komt ze niet na.”

“Zeer gematigd”

Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer, bevestigt dat veel bedrijven vandaag niet in regel zijn. "Maar het is niet zo dat we in ons oordeel enorm streng zijn. We hebben er lang over gedelibereerd, en zijn tot een overwogen oordeel gekomen. Ook de boete is zeer gematigd.”