Bijna 30 procent meer internetfraude in 2019 PVZ

30 mei 2020

15u23

Bron: Belga 0 iHLN Het aantal meldingen van internetfraude is in 2019 met 29 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg bij Minister van Werk en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V). Dierick pleit naar aanleiding van de cijfers voor een Europees kwaliteitslabel voor webshops.

Het Meldpunt van de FOD Economie ontvangt steeds meer meldingen rond internetfraude. In 2019 steeg het aantal meldingen (9.142) met 29 pct ten opzicht van het jaar daarvoor (7.082). De stijging was het sterkst bij particulieren. De vijf meest voorkomende klachten waren frauduleuze praktijken, ongevraagde reclame, niet geleverde goederen of diensten, inbreuk tegen de gegevensbescherming en ongevraagde levering van goederen of diensten. Bijna alle klachten die binnenkomen op het Meldpunt worden doorgestuurd naar de economische inspectie.

Namaakwebschops

Het aantal klachten over namaakwebshops steeg met 3,3 procent. Eind maart 2020 waren er al 13 proces-verbalen uitgeschreven. Dat is al iets meer dan de helft van het aantal proces-verbalen die in 2019 (23) werden opgemaakt, zegt Dierick.

Sinds 2015 werden er 8.858 namaakwebshops gesloten door de Economische Inspectie en de Douane. Dierick (CD&V) roept op om blijvend aandacht te besteden aan het opsporen, sluiten en verbaliseren van namaakwebshops. Zeker in deze coronatijden, waarin mensen genoodzaakt worden om hun aankopen vooral online te doen. Ze pleit daarom zaterdag voor een Europees kwaliteitslabel voor webwinkels.

"Preventie is cruciaal bij het bestrijden van malafide webshops", zegt Dierick. "Ik pleit voor een betrouwbaarheidslabel voor online retailers, zodat de consument een duidelijke referentie heeft en zonder zorgen online aankopen kan doen. Dit vereist een permanente screening van de webshops. Op die manier krijgen we ook een beter beeld van de aard en omvang van het probleem van internetfraude en malafide webshops."