Bijna 2.000 links met terroristische content opgespoord op speciale actiedag van Europol en onder meer België

03 juli 2020

14u23

Bron: Belga 1 iHLN Europol heeft donderdag samen met 13 EU-lidstaten en vier niet-lidstaten een speciale actiedag gehouden tegen terroristische content op het internet. Daarbij onderzochten speurders 1.906 links op 180 internetplatforms en verwittigden de online-serviceproviders van die content, zodat ze kon verwijderd worden. Het ging voornamelijk om links met instructies om bommen te fabriceren of andere terreurdaden uit te voeren. Dat meldt Europol.

Aan de zogenaamde Referral Action Day namen naast België nog 16 andere landen deel, meer bepaald Albanië, Australië, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Noord-Macedonië, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De hele actie werd geleid door het European Counter Terrorism Centre van Europol en was gericht tegen zowel jihadistische terreurlinks als tegen extreem-rechtse en extreem-linkse content.



Bij de links die aangetroffen werden, zaten zowel instructies om zelf bommen te maken of om in je eentje terreurdaden te plegen, maar ook aanwijzingen over hoe anoniem te blijven online en onopgemerkt te blijven terwijl je een terreurdaad voorbereidt.

De Referral Action Day was de 18de in zijn soort. De vorige vond plaats op 27 en 28 november en was gericht tegen online handboeken om bommen te maken en om chemische, biologische, radiologische en nucleaire materialen te gebruiken bij terreurdaden. Daarbij werden 1.733 links verwijderd.

