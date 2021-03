Big tech vindt België geen interessante locatie voor grote datacenters

Chipmaker Intel moet 1,8 miljard euro betalen voor patent­breuk

14:30 Chipmaker Intel is in een rechtszaak in Texas veroordeeld tot het betalen van 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro) aan schadevergoedingen wegens het schenden van patenten. Dat heeft een jury bepaald. Het gaat om één van de grootste schadevergoedingen ooit die in de VS zijn toegewezen in geschillen rond octrooien.