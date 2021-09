Betoverend videogamesprookje ‘Lost in Random’ gaat over de pijn van het opgroeien

Gooi elementen uit de illustraties bij jeugdromans van Roald Dahl, de films van Tim Burton en de surreële schilderijen van de Australische kunstenaar Shaun Tan samen in één game, en je zult iets als Lost in Random krijgen, een duistere maar tegelijkertijd hartverwarmende titel van de Zweedse studio Zoink Games. We spraken met de makers, en speelden de eerste drie uur van dit intrigerende speelbare sprookje.

Zoink Games zat drie jaar geleden al achter het betoverende indiepareltje Fé, en brengt nu met Lost in Random een game ten tonele die – zowel visueel als op gebied van gameplay – wat grootser is opgevat. Maar wel uit datzelfde duistere vaatje blijft tappen. “Het is een duister sprookje”, zegt Klaus Lyngeled, head of development bij Zoink. “De decors zijn niet bedoeld om je angst aan te jagen, maar om je in een bepaalde gemoedstoestand te brengen. Er gloort ook hoop doorheen alles wat je meemaakt.”

Volledig scherm Naast exploreren wordt ook vechten de boodschap. © Electronic Arts

Willekeur

Dat sprookjesachtige element merk je ook meteen aan het verhaal van de game. Je speelt de twaalfjarige Even, wier zusje Odd werd ontvoerd door de vileine koningin van het Kingdom of Random. Zij moet nu door de zes provinciën van het land trekken, en de aanzienlijke gevaren daar trotseren, om haar zusje te redden. Gelukkig wordt ze bijgestaan in de strijd door Dicey, een levende dobbelsteen die haar magische krachten verleent.

“Het is een coming of age-verhaal, over de pijn van het opgroeien”, vat creative director Olov Redmalm het samen. “Het gaat over het accepteren van het feit dat het leven voor een groot stuk op willekeur draait.”

Volledig scherm Hoeveel van je speciale krachten je in de strijd kunt gooien, is afhankelijk van hoeveel ogen je rolt met Dicey. © Electronic Arts

Ambitieuze mix

De gameplay van Lost in Random is een ambitieuze mix van verschillende stijlen. Er zit adventure-, platform- en puzzelwerk in, zeker in de relatief veilige nederzettingen die je doorkruist, en waar je ook kunt converseren met andere personages. Maar te velde gaat het er wat hardhandiger aan toe. Er vallen monsters te verslaan. Met je katapult hou je ze op een afstand en zorg je ervoor dat ze Dicey opladen door middel van de magische goedjes die van hun lijf vallen, en eens je voldoende energie hebt kun je Dicey laten rollen voor een krachtigere aanval. Hoe hoger het aantal ogen dat je hebt gerold met Dicey, hoe meer kaarten met speciale krachten je kunt uitspelen, om uiteindelijk de vijanden te verslaan.

“Het is een verhalende avonturengame, een real-time-actiegame en een tactisch spel tegelijk”, somt Lyngeled op. “We weten dat dat een gedurfde combinatie is; daarom ook steken we enorm veel ontwikkeltijd in het balanceren van de gameplay. We weten op dit moment bijvoorbeeld dat bepaalde bosses aan het einde van een level nog te moeilijk zijn. Daar zitten we nu dus constant aan te sleutelen.”

Lost in Random moet op 10 september verschijnen, voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.

Volledig scherm Je converseert ook geregeld met andere personages. © Electronic Arts