Beste therapie ooit? Indische app moet pornoverslaving aanpakken met religieuze liederen en politieke speeches Redactie

08u22

Bron: The Guardian 0 AFP iHLN Indische neurologen hebben een smartphone-app ontwikkeld die de liefhebbers van de vrije liefde op het internet van hun verslaving af moet helpen. De remedie: religieuze liederen, gebeden en politieke toespraken wanneer de gebruiker naar een pornowebsite surft.

De app speelt niet alleen Hindoe-liederen af, maar ook moslimgebeden en toespraken van bijvoorbeeld Mahatma Gandhi en Nelson Mandela, zo schrijft The Guardian. Die moeten de gebruiker van zijn urgente noodzaak naar porno afhelpen. Bedoeling is om mensen van alle religies te kunnen aantrekken. Ontwikkelaar is Vijay Nath Mishra, professor neurologie aan de Banaras Hindu University.

"Een pornoverslaving kan niet behandeld worden, maar dit is een bescheiden poging iemands gedrag te veranderen", aldus Mishra.

Na de VS en het Verenigd Koninkrijk komen de meeste bezoekers van de bekende pornowebsite Pornhub uit India. In 2015 werden nog 857 pornowebsites geblokkeerd in het land, maar na massaal protest werd die maatregel teruggedraaid.