“Ben jij het in deze video?”: Safeonweb waarschuwt voor valse Messenger-berichtjes

Frauduleu­ze sms’jes in naam van bpost: expert legt uit hoe je schade kunt beperken

Ook voor sms’jes geldt: nooit zomaar een link aanklikken. Dat is de dringende waarschuwing nu er al negenduizend landgenoten ten prooi zijn gevallen aan oplichterij in naam van bpost, en gevreesd wordt dat er nog enkele duizenden volgen. Wij vroegen aan een expert of sms-berichten nu plots gevaarlijker zijn dan e-mails (spoiler: het antwoord is neen) en wat slachtoffers kunnen doen om de schade te beperken.

14 mei