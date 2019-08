Bellen via mobiele data tot 30 keer goedkoper Katrien Brys

06 augustus 2019

10u00

Bron: iHLN 0 Multimedia Waarom zou je nog betalen voor ‘klassiek’ bellen en sms’en, als je een groot deel van die diensten gewoon ‘gratis’ via apps en het internet krijgt? Wij vroegen aan Waarom zou je nog betalen voor ‘klassiek’ bellen en sms’en, als je een groot deel van die diensten gewoon ‘gratis’ via apps en het internet krijgt? Wij vroegen aan Mobile Vikings hoeveel je juist kan besparen en welke apps het beste werken voor mobiel bellen en sms’en. En wat bleek? Het kan tot 30 keer goedkoper dan het gewone tarief.

Exacte cijfers plakken op het verschil tussen ‘klassiek’ en ‘bellen met mobiele data’ is moeilijk: daarvoor zijn de tarieven en formules van telecomoperatoren in ons land te verschillend, en wat je juist betaalt hangt natuurlijk ook af van jouw individueel verbruik. Om het eenvoudig te houden hebben we de vergelijking gemaakt tussen prepaid-kaarten.

Wat kost ‘gewoon’ bellen versus bellen via mobiele data?

Volgens Mobile Vikings betaal je om ‘gewoon’ te bellen gemiddeld 0,30 euro per minuut. Dit is het gangbare tarief op de Belgische telecommarkt. Gisteren heeft Mobile Vikings de allereerste herlaadkaart voor enkel mobiele data gelanceerd. Hun aanbod: 8 GB voor 15 euro. Als we dit uitrekenen, betaal je als gebruiker 1,84 euro voor 1GB en 0,0018 euro voor 1MB.

Wie belt via mobiele data, gebruikt met bijvoorbeeld WhatsApp gemiddeld 5MB per minuut en zal met het nieuwe tarief net geen 0,01 euro betalen per minuut. Voor een telefoongesprek van 100 min betaal je dus 1 symbolische euro. Als we de prijzen van ‘gewoon’ bellen (0,30 euro per minuut) vergelijken met de prijzen van mobiel bellen, is dit maar liefst 30 keer goedkoper dan het gewone tarief.

Ben je een erg drukke beller (bv 300 belminuten per maand), dan kan je maandelijks een flinke duit besparen door niet langer via het gewone netwerk te bellen, maar wel apps als Whatsapp, Skype, Facetime en Google Duo te gebruiken. Dit zijn de belangrijkste voordelen en eigenschappen van deze populaire apps.

Bekijk hier het OnlyData-tariefplan van Mobile Vikings



De 4 populairste apps voor ‘mobiel’ bellen en sms’en

1. WhatsApp

WhatsApp is de afgelopen jaren erg populair geworden. Je kan gemakkelijk foto’s, video’s en audio versturen, en die WhatsApp-groepen zijn verdomd handig. WhatsApp werkt op Android, iPhone, Mac of Windows PC en Windows Phone.

Wat heb je nodig?

Een mobiel telefoonnummer. Je installeert de app op je smartphone, je profiel wordt gelinkt aan je nummer. De mensen van wie jij het nummer in je telefoon hebt zitten en die ook WhatsApp gebruiken, vind je meteen terug in een lijst. Bellen, videobellen en sms’en gaat allemaal via de internetverbinding. Voor een minuut videobellen, kan je rekenen op kosten van circa 4 à 5 MB per minuut. Prijs: 0.01 euro/minuut*.

2. Skype

Skype is ongetwijfeld een van de bekendste programma’s om te bellen via internet, en jarenlang ook de meest gebruikte. Het grote voordeel aan Skype is dat het echt op alles marcheert: op computersystemen als Windows, Mac OS X en Linus, op zowel iPhones als Android-smartphones en op tablets en iPads.

Wat heb je nodig?

Een account op Skype. Daarmee kan je dan gratis chatten, bellen en videobellen naar andere Skypegebruikers. Het dataverbruik voor videobellen kan wel flink oplopen, sommige bronnen spreken van tot 30 MB per minuut. Prijs: 0.054 euro/minuut*. Je kan ook tegen betaling naar vaste en mobiele lijnen bellen, onder de noemer Skype to Phone.

3. Facetime

Fervente Apple-gebruikers doen het via FaceTime: de standaard geïnstalleerde software van Apple waarmee je audio- of videogesprekken kan doen via je internetverbinding.

Wat heb je nodig?

Een mobiel telefoonnummer óf een Apple ID (het mailadres waarmee je apparaat bij Apple is geregistreerd, nvdr). Als iedereen in jouw omgeving iPhones of iPads gebruikt is dat handig, maar het grote nadeel is dat je dus geen connectie kan maken met niet-Apple-gebruikers. Bij FaceTime bel je aan circa 3 à 4 MB per minuut. Prijs: 0.01 euro/minuut*.

4. Google Duo

Ook Googles gratis belplatform werkt zowel op Android als iOS. Sinds vorig jaar is er ook een webversie beschikbaar, waarmee je via laptop of desktop kan bellen.

Wat heb je nodig?

Een mobiel telefoonnummer. Net zoals bij WhatsApp installeer je ook hier de app op je smartphone, je profiel wordt gelinkt aan je nummer. Je ziet meteen in je contactenlijst wie ook al Google Duo gebruikt. Om de webversie te kunnen gebruiken moet je wel ingelogd zijn op een Google-account, die moet je dus eventueel nog creëren. Google Duo zou circa 8 tot 10 MB per minuut vragen. Prijs: 0,018 euro/minuut*.

Bekijk hier het OnlyData-tariefplan van Mobile Vikings

* Prijzen gebaseerd op het OnlyData-tariefplanvan Mobile Vikings.

Lees ook:

Zijn abonnementen met gsm voordeliger? Niet altijd!

Op vakantie naar het buitenland: wat betekent dit voor jouw mobiele data?

Mobile Vikings lanceert tariefplan met enkel mobiele data

Bron: mobilevikings.be