Belgische technologiebedrijven met personeel in Oekraïne proberen mensen naar hier te brengen: “We proberen ook zo veel mogelijk morele steun te bieden”

De Russische aanval op Oekraïne treft ook Belgische technologiebedrijven. Ze moeten zich niet alleen aanpassen omwille van de nieuwe regels rond export van technologie aan Rusland. Ook zijn er tal van bedrijven die personeel hebben in Oekraïne. Het land telt namelijk zo’n 200.000 IT’ers, waarvan er veel voor bedrijven in andere Europese landen werken.

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

Oekraïne is voor technologiebedrijven in België en andere landen van de Europese Unie interessant om aan ‘nearshoring’ te doen. Dat is het uitbesteden van onder andere het ontwikkelen van computerprogramma’s in een land waar de loonkosten lager zijn, maar nog gemakkelijk bereikbaar is. “Ook kan het interessant zijn omdat men bepaalde profielen nodig heeft. In zake digitaal zijn er veel ontwikkelaars in Oekraïne”, vertelt Kevin Verbelen aan HLN. Hij is expert Internationale Handel bij Agoria, de federatie voor de technologiesector in België.

Quote De twee mensen die naar hier komen, gaan we vast in dienst nemen Jonathan Berte, Oprichter van Robovision, een AI-bedrijf in Antwerpen

Robovision, een bedrijf dat werkt rond artificiële intelligentie, heeft in Oekraïne zo’n twintig mensen. Het gaat om een team dat via een bedrijf langdurig werkt voor de Antwerpse techfirma. Werknemers die kunnen en willen worden overgebracht naar Gent. “De twee mensen die naar hier komen, gaan we vast in dienst nemen”, vertelt oprichter Jonathan Berte aan onze redactie. “We hebben twee appartementen. In één ervan komen twee personen. Het ander wordt nog vrijgehouden.”

Volledig scherm Jonathan Berte van Robovision © Bob Van Mol

Het team in België staat “in constant contact” met de werknemers in Oekraïne. “Er is daar best wel paniek. Die mensen zijn in zak en as”, vertelt Berte. “Als je familie onder een bommenregen zit, ben je daar heel gestresseerd over. We proberen zo veel mogelijk morele steun te bieden.” Ook organiseren werknemers van Robovision een inzamelactie. Ze verzamelen hulpgoederen om naar Oekraïne te brengen met een busje. “Dat gaat over conserven, eten, warme kledij, ... De dingen die je nodig hebt als alle comforten wegvallen in de samenleving”, aldus de Robovision-oprichter.

Quote Ik zou het liefst hebben dat er zo veel mogelijk mensen naar hier kunnen komen Bart Cappon, Zaakvoerder van Traxgo, softwarebedrijf uit Anzegem

Traxgo ontwikkelt track & trace oplossingen en heeft naast een vestiging in het West-Vlaamse Anzegem een kantoor in het West-Oekraïense Lviv. Zaakvoerder Bart Cappon is bovendien getrouwd met de Oekraïense Kateryna Martyniuk: “Ook zij kent mensen die wel getroffen zijn”, vertelde hij aan onze redactie.

Volledig scherm Traxgo-zaakvoerder Bart Cappon is gehuwd met een Oekraïense. © Traxgo

Er was al opgedragen aan de werknemers in Oekraïne om de laptop mee te nemen van kantoor zodat ze thuis kunnen werken, maar Cappon wil verder gaan. “Ik zou het liefst hebben dat er zo veel mogelijk mensen en hun familie naar hier kunnen komen”, vertelt hij. Op het aanbod is nog niemand ingegaan, omdat ze nog afwachten of zich nog moeten organiseren om het geregeld te krijgen. “Ik verwacht dat er op korte termijn beslist wordt wat ze gaan doen en dan zorgen we ervoor dat we hier verschillende appartementen kunnen huren”, zegt Cappon.

De zaakvoerder verwacht dat er softwareontwikkelaars van zijn bedrijf zullen willen blijven in Oekraïne. “Sommige mensen doen aan vrijwilligerswerk in Lviv na hun uren. De spirit van de mensen daar is redelijk sterk. Er gaan er zelfs niet naar hier willen komen, omdat ze liever hun land verdedigen”, aldus Cappon. Traxgo heeft al geld overgemaakt naar het kantoor in Oekraïne, zodat de personen die blijven hun loon kunnen krijgen, moesten er bijvoorbeeld problemen komen met de banken.

Ook softwarebedrijf Skelia focust op de veiligheid van de 300 werknemers die het heeft in Oekraïne. Dat vertelt Patrik Vandewalle, de CEO en oprichter van de firma die zich specialiseert in ‘nearshoring’ aan DataNews. “We weten waar iedereen zich bevindt, en iedereen kan ook verder werken vanop verschillende locaties. We hebben een crisiscel die alles coördineert”, vertelt Vandewalle.

Luc Vancraen heeft in Kiev een bedrijfje van twintig werknemers. “Sommigen willen het land nog ontvluchten, maar dat wordt met elk uur moeilijker door de files en brandstoftekorten”, vertelde hij eind februari aan De Tijd. Een deel van zijn werknemers had toen al veiligere oorden opgezocht.

Volledig scherm Een 3D-geprinte zool van Materialise. © Photo News

Op LinkedIn berichtte Materialise woensdag dat het bedrijf “hard werkt om de veiligheid van Oekraïense collega’s en hun families te garanderen”. Het is een een wereldspeler in 3D-printing en heeft 300 werknemers in het kantoor in Kiev. “Werknemers die dat wilden hebben we samen met hun families geholpen om weg te geraken uit Kiev. Een deel hebben we ondergebracht nabij de grens met Polen, een ander deel is effectief in het buurland geraakt”, vertelde bestuurder Jurgen Ingels eind februari aan onze redactie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.