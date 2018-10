Belgische student haalt 750.000 euro op met 'verklikker'-app tegen verkeersboetes Redactie

03 oktober 2018

10u57

Bron: Belga 0 iHLN UCL-student Hadrien Crespin haalde 750.000 euro op met zijn mobiele app cPark. Daarmee kunnen gebruikers gratis parkeerplaatsen vinden en met een radarverklikker de aanwezigheid van een parkeerwachter signaleren.

De gratis app laat ook weten wanneer je parkeertijd afgelopen is. Na minder dan één jaar werd hij al 130.000 keer gedownload, en haalde de Belgische start-up meer dan 750.000 euro op.

De app is vooralsnog alleen beschikbaar in Parijs, maar Crespin wil ook de rest van Frankrijk veroveren. In november zou de app in de tien grootste Franse steden beschikbaar moeten zijn. Later moeten andere Europese landen volgen.