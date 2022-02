Belgische hackers leggen Russische sites plat: ook site Nord Stream 2 werkt niet meer

games Ooit een mix van ‘Pac-Man’ en ‘GTA’ gespeeld? Het kan binnenkort in ‘Arcade Paradise’

Wie in de jaren 80 en vroege jaren 90 weleens in een lunapark belandde, heeft daar wellicht nooit een game gespeeld die een mix is tussen Pac-Man en Grand Theft Auto. Dat soort games zit wel in Arcade Paradise, een managementgame waarvoor de Britse studio Nosebleed Interactive ook enkele tientallen – volledig speelbare – oude games bedacht die in werkelijkheid nooit hebben bestaan.

21 februari