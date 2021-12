Belgische beroepsvereniging voor cryptomunten en blockchain opgericht

Koop een aapje, word rijk! Nu de Bored Apes Yacht Club records breekt: wat zijn NFT's? En riskeer ik voor aap gezet te worden?

Ook de bitcoins beu en liever eigenaar worden van iets dat niet echt bestaat, maar toch geld kan opbrengen: koop een NFT! Je hebt dan een online bestand, bijvoorbeeld van een verveeld kijkend aapje of een ritzege van Wout van Aert, en je kan dat doorverkopen met winst. Met héél veel winst zelfs. Klinkt te mooi om waar te zijn? Kan ik zo’n aapje in mijn woonkamer ophangen? En riskeren mensen die beleggen in beelden van aapjes voor aap gezet te worden? “Dit is het schoolvoorbeeld van een hype.”

23 november