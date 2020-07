Belgen zoeken 69 procent meer fietsroutes op in Google Maps dan vóór corona ES

20 juli 2020

17u44

Bron: Google 0 iHLN De fiets blijkt flink aan populariteit te hebben gewonnen sinds de uitbraak van Covid-19. Sinds februari is het aantal zoekopdrachten voor fietsroutes in Google Maps wereldwijd met 69 procent gestegen. Ons land behoort, met een flinke toename van 69 procent - pal op het gemiddelde, tot de top acht van landen waar het vaakst fietsroutes worden opgevraagd in Google Maps.

Specifiek in Brussel is er sinds februari een toename op te merken van 76 procent. Twee Canadese steden spannen de kroon: Montréal met 456 procent en Ottawa met 438 procent.

Fietsroutes van Maps

De fietsroutes van Google Maps, die intussen al tien jaar lang aangeboden worden, worden dagelijks door miljoenen mensen in bijna dertig landen gebruikt. De smartphoneapplicatie kan bovendien veilig gebruikt worden tijdens een fietstochtje. Met stembegeleiding via oortjes of hoofdtelefoon geraak je op je bestemming zonder daarvoor de ogen van de weg te halen.

Google Maps maakt daarbij gebruik van beeldmateriaal, gegevens van overheidsinstanties en bijdragen van gebruikers om te begrijpen welke straten en wegen het meest geschikt zijn voor de fiets. Vervolgens wordt de beste route aan de hand van een mix van kunstmatige intelligentie en complexe algoritmen berekend, rekening houdend met hoe vlak of steil de route is.

Lees ook: Hoe beveilig je je socialmedia-accounts het best tegen hackers? Ethische hacker geeft tips (+)