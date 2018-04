Belgen lanceren slim plantenkasje: kweek je eigen aardbeien met behulp van artificiële intelligentie kg

10 april 2018

19u23

Deze slimme plantenkas moet zelfs de meest hopeloze tuiniers een manier bieden om eigen groenten, fruit en kruiden te kweken. Een systeem op basis van artificiële intelligentie zorgt ervoor dat je plantje in de kas automatisch voldoende licht en water krijgt. Met een crowdfunding-campagne hopen de Belgische ontwikkelaars nu het nodige geld te verzamelen om het product op de markt te brengen.

Je wilt wel verse aardbeien, maar je hebt geen groene vingers? Probeer het eens met behulp van artificiële intelligentie. De PlantHive Smart Garden is een slim plantenkasje van Belgische makelij dat de zorg van je plantjes bijna volledig overneemt. De kas is geschikt voor meeste kleine fruit- en groentesoorten, zoals veldsla, kerstomaten, pepertjes of basilicum, maar kan ook dienen voor decoratieve planten, zoals rozen of orchideeën. Plant een zaadje in de kas, kies in de bijhorende app het juiste ‘plantenrecept’ en daarna zorgt de Smart Garden voor de rest, zo luidt de belofte.

Klimaatregeling

Daarvoor doet het kasje beroep op een ‘slimme’ klimaatregeling. De bak is uitgerust met een set sensoren en camera’s die de vochtigheid en de temperatuur binnenin de vier plexiglazen wanden continu monitort. Zo weet het wanneer de plant meer licht of water nodig heeft. Sterker nog: het kan daar automatisch voor zorgen, dankzij een ingebouwd waterreservoir en ledlampen. Het enige dat gebruikers moeten doen is het waterreservoir bijvullen, en het plantje één keer per maand bemesten.

Gebruikers die toch meer controle willen over hun plant, kunnen het plantenkasje besturen via de app. Daarin vinden ze ook realtime informatie over het groeiproces van hun plantje en verschillende tutorials om beter te tuinieren.

Urban farming

Het concept van de Smart Garden ontkiemde uit een project van Belgische ontwikkelaars met Griekse en Italiaanse roots. Initiatiefnemers Vasileios Vallas en Yanni garcia zagen heil in ‘urban farming’, oftewel landbouw in de stad, en besloten daarop PlantHive op te starten. “PlantHive gelooft dat urban farming de mensheid een meer duurzame toekomst zal brengen en dat het een volgende stap is richting het groener maken van onze steden”, aldus Vallas. In samenwerking met Brussels onderzoekscentrum Sirris, ontstond uiteindelijk het eerste prototype van de Smart Garden.

Inmiddels beschikt PlantHive slechts over een tiental werkende modellen, maar dat wilt het team veranderen. De oprichters startten een crowdfunding-campagne om de slimme plantenkas officieel op de markt te brengen. Ze mikken daarbij op een voorlopig doel van 30.000 euro. Mocht de campagne genoeg geld opbrengen, dan kan het toestel binnenkort voor 199 euro in de rekken liggen.