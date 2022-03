Belg maakt horloge dat overal ter wereld alarmsignaal kan sturen

O-BOY, de start-up van de Belgische Hadrien Dorchy, heeft een horloge ontwikkeld waarmee je via een satelliet een alarmsignaal kan sturen wanneer je in gevaar bent, en dit overal ter wereld. Dorchy, die ook CEO is van de start-up, kwam op het idee nadat hij bijna verdronk op vakantie.

In 2015 sloeg voor Dorchy het noodlot toe toen hij voor de kust van Sal, een eiland van Kaapverdië, aan het windsurfen was. “De vin van mijn surfplank viel eraf. Zonder vin is zo’n surfplank praktisch onbestuurbaar. Het was onmogelijk om de kust te bereiken.”

Dorchy bevond zich op dat moment kilometers van de kust en hij had zijn smartphone uiteraard niet bij zich. De CEO was bang dat hij de nacht niet ging overleven. “Opeens kwam er uit het niets een boot met nachtduikers opdagen. Zij hebben mijn leven gered.”

Alarmsignaal uitsturen

Dorchy besloot om nooit meer zonder back-up plan op avontuur te trekken.“Ik had een betrouwbaar apparaat nodig dat ontworpen is voor alle soorten avonturen, overal op aarde.” Op die manier bedacht hij de O-BOY. Een horloge dat een alarmsignaal kan uitsturen overal ter wereld en dat in geval van nood de hulpdiensten en/of contactpersonen kan waarschuwen. “Toen ik het idee voor het eerst voorstelde kon ik meteen op veel enthousiasme rekenen.”

Dorchy stopte met zijn job als advocaat en richtte de start-up op. Na drie jaar ontwikkeling, is de O-BOY klaar om uitgebracht te worden op de markt.

Verschillende services

Via een satellietverbinding kan het O-BOY-horloge vanaf elke plaats in de wereld signalen doorsturen. Een smartphone is niet nodig, zegt Dorchy. “Dat betekent dat geen enkele plaats buiten het bereik van O-BOY valt, of het nu in het midden van de oceaan is of bovenop een berg.”

Er zijn verschillende satellietdiensten beschikbaar, aldus de start-up. Zo is er de GetMe-dienst waarmee gebruikers een vooraf geschreven bericht en de GPS-coördinaten van de plaats waar ze zich op dat moment bevinden, kunnen sturen naar contactpersonen.

Bij een situatie die urgenter is, kan de RescueMe-service ingeschakeld worden. Daarmee wordt een SOS-signaal en de GPS-coördinaten van waar de persoon zich op dat moment bevindt, doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde hulpdiensten.

Een derde functie is de TrackMe-service. Gebruikers kunnen via deze service hun live-locatie doorsturen naar contactpersonen. Dit kan met intervals van 5, 20 en 60 minuten.

Prijskaartje

Aan de O-BOY hangt uiteraard een prijskaartje vast. Momenteel kunnen geïnteresseerden pre-orders doen voor 265 euro per stuk. De uiteindelijke winkelprijs zal 395 euro bedragen. Ook de verschillende services zijn overigens niet gratis. Er is keuze tussen maandelijkse en jaarlijkse abonnementen voor de verschillende functies.