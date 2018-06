Beheerder Facebookpagina medeverantwoordelijk voor privacy van gebruikers Hanneke Marcelis

05 juni 2018

15u54

Bron: AD 0 iHLN Beheerders van Facebookpagina's zijn mede verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun gebruikers. Ook al is het Facebook die de gegevens verzameld en verwerkt. Dat heeft het Hof van justitie van de Europese Unie vandaag besloten. Terecht, volgens social media jurist Charlotte Meindersma. "Je kunt je verantwoordelijkheid niet afschuiven."

De uitspraak van het Hof is relevant voor iedere vereniging, organisatie of beroemdheid die een eigen 'fanpagina' heeft op Facebook. Zij zijn mede aansprakelijk voor de privacy van hun gebruikers. De aanleiding voor de uitspraak van het Hof is een rechtszaak die draait om de Duitse onderwijsinstelling Schleswig-Holstein.

De Duitse instelling kreeg in 2011 van een regionale toezichthouder de opdracht haar Facebookpagina te deactiveren. Volgens de toezichthouder werden de bezoekers van deze pagina er namelijk niet van op de hoogte gebracht dat er door middel van cookies persoonlijke informatie over hen werd verzameld en verwerkt via de gratis tool Facebook Insights. En dat was volgens de toezichthouder zowel een overtreding van Facebook, als van de de beheerder zelf.

In beroep

De onderwijsinstelling ging in beroep tegen de uitspraak. Zij stelden als beheerder niet verantwoordelijk te zijn voor de gegevensverwerking van Facebook. Zij hadden daar immers geen invloed op. Maar de onderwijsinstelling profiteert wel van de persoonsgegevens die Facebook hen biedt via de gratis tool Facebook Insights, aldus het Hof. Daarmee kan de beheerder bijvoorbeeld berichten promoten op basis van geslacht, leeftijd en geografische locatie van de gebruikers. Daarom kan de beheerder niet haar verplichtingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens compleet afschuiven op Facebook.

Uiteindelijk blijft het je eigen keuze. Je hoeft geen Facebookpagina te hebben Charlotte Meindersma

De uitspraak verbaast social media jurist Charlotte Meindersma niet. "Eigenlijk moet je een Facebookpagina zien als een soort eigen website", legt ze uit. "Die maak je dan wel binnen het platform van Facebook, maar hoe je op die pagina omgaat met privacy is deels wel je eigen verantwoordelijkheid. Dat kan je niet zomaar afschuiven op het bedrijf."

Tips

Maar hoe kun je als beheerder van een Facebookpagina dan de privacy van je gebruikers waarborgen? De anonieme statistieken over je gebruikers biedt Facebook je immers gratis aan. "Het beste is om gewoon duidelijk te verwijzen naar je eigen privacybeleid. Dat doen organisaties en bedrijven sinds de AGV is ingegaan uitgebreid, en dat kun je ook op je Facebookpagina doen."

Een andere simpele optie is natuurlijk gewoon stoppen met Facebook. "Uiteindelijk blijft het je eigen keuze. Je hoeft geen Facebookpagina te hebben. Je besluit het echt zelf, dus dan moet je de verantwoordelijkheid rondom privacy die daarbij komt kijken accepteren."