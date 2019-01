Bedrijf lokt jongeren via softporno-sites naar cursus informatica ttr

24 januari 2019

09u20

Bron: Gazet van Antwerpen 0 iHLN BeCode, de codeerschool die onder meer jongeren opleidt tot informaticus, maakt reclame op softporno-sites. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag. Volgens Ayoub Mokyi, studentcoördinator bij BeCode, werken dergelijke advertenties uitstekend.

Het bedrijf, dat de jeugdwerkloosheid wil bestrijden, zocht naar alternatieve manieren om meer jongeren warm te maken voor een opleiding tot informaticus. “We adverteren niet alleen via softporno-sites, maar maken ook reclame via illegaal gedownloade films. Op het einde van de film verschijnt er dan de mededeling dat we een opleiding van zeven maanden tot informaticus aanbieden”, zegt Mokyi aan Gazet van Antwerpen.

Dat blijkt een succes. Maandelijks klikken ongeveer vierhonderd mensen vanop de pornowebsites door naar de website van BeCode. Karen Boers, algemeen directeur van BeCode, zegt dat ze via dergelijke advertenties zelfs meer jongeren bereiken dan de VDAB. “Wij mogen een beetje stouter zijn dan een overheidsorganisatie als de VDAB”, aldus Boers.



BeCode zet in op een persoonlijke aanpak tijdens de lessen. “Wij staan open voor iedereen. Geslacht, religie of diploma. Dat kan ons niks schelen”, zo staat op de website van het bedrijf te lezen. Geïnteresseerden kunnen een gratis cursus volgen in Gent, Genk, Antwerpen of Brussel.