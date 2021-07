Bedrijf achter TikTok verkoopt algoritmes aan het buitenland

Musks satelliet­net­werk Starlink levert binnenkort overal internet

29 juni Miljardair en Tesla-baas Elon Musk verwacht met zijn satellietnetwerk Starlink binnenkort overal ter wereld breedbeeldinternet te kunnen aanbieden, behalve in de poolgebieden. Waarschijnlijk is het een kwestie van weken. Dat heeft Musk gezegd in een video-gesprek dat werd uitgezonden op het Mobile World Congress in Barcelona.