Bazen Twitter en Facebook getuigen over Russische inmenging voor Amerikaanse senaat kg

05 september 2018

17u35

Bron: Belga 0 iHLN In de commissie voor de Inlichtendiensten van de Amerikaanse Senaat is vandaag een hoorzitting begonnen omtrent beïnvloeding vanuit het buitenland van sociale media. Zo mochten CEO Jack Dorsey van Twitter en COO Sheryl Sandberg van Facebook tekst en uitleg komen geven, onder andere over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 . De hoorzitting vindt plaats twee maanden voor de Congresverkiezingen.

Twitter-topman Dorsey getuigde dat zijn bedrijf, gesticht met de bedoeling als een "publieke plaats" te zijn, "niet voorbereid" was en "slecht uitgerust" om het hoofd te bieden aan manipulatiecampagnes. Hij voegde eraan toe er iets aan te doen en dat er bijvoorbeeld op die manier wekelijks 8 tot 10 miljoen verdachte accounts worden geïdentificeerd. Hij zei ook dat Twitter niet uit "politieke ideologie" beslissingen neemt.



Sandberg verklaarde te traag buitenlandse beïnvloeding van Facebook te hebben opgemerkt en gestopt. Maar het bedrijf heeft reeds stappen gezet om er iets aan te doen, ook aan "fake news".



Mogelijk getuigen ook toplieden van zoekmachine Google en het moederbedrijf Alphabet. In april had ook reeds Facebook-stichter Mark Zuckerberg mogen komen uitleggen waarom er via Facebook misbruik van gebruikers is geweest.