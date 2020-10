Bankzitten met Tessa Wullaert: dit zijn haar favoriete sportuitzendingen

Het leven is te kort om elke sportcompetitie op de voet te volgen. Daarom scheidt Tessa Wullaert, aanvaller bij Anderlecht’s vrouwenvoetbalelftal, het kaf van het koren en selecteert ze vier parels uit het immense aanbod aan sportuitzendingen. “Ik kijk hoofdzakelijk naar het voetbal, al kan ik ook met verbazing naar andere sportwedstrijden kijken.”

1. UEFA Champions League

"De wedstrijden van de Champions League mis ik nooit. Als voetbalster en voetbalfan vind ik het steeds spannend en boeiend om naar wedstrijden op topniveau te kijken. Dat geldt trouwens ook voor de Belgische competitie in eerste klasse. Bij wedstrijden van de Jupiler Pro League zitten mijn vriend en ik aan het scherm gekluisterd en schreeuwen we mee vanuit de zetel, hopend dat RSCA wint."

2. Women Super League

"De internationale wedstrijden pik ik online mee, maar voor de wedstrijden van de Women Super League ga ik met plezier naar het stadion of plan ik een televisieavond. Ik ben blij dat ook vrouwenvoetbal tegenwoordig een plek op tv heeft. Je merkt dat steeds meer mensen erover kunnen meepraten en dat is fijn. Er zijn wel duidelijke verschillen met mannenvoetbal. De krachtige uitbarstingen vind je bij ons minder, maar daardoor worden tactiek en techniek nog veel belangrijker. Wij staan dichter bij onze fans en spelen met meer passie. In België kan je er als vrouw je job niet van maken, dus staan we op het veld uit pure goesting."

3. Atletiekwedstrijden

“Ik vind atletiek boeiend omdat het zo’n diverse sport is. Elke discipline is anders, waardoor het nooit verveelt. Ik ben vooral geïnteresseerd in de meer technische nummers, zoals polsstokspringen, verspringen of sprint. Ik kan echt met open mond kijken naar hoe snel de atleten zijn of hoe hoog ze kunnen springen.”

4. Sports Late Night

"Het is onmogelijk om altijd van alle competities op de hoogte te zijn. Daarom kijk ik naar Sports Late Night voor een korte samenvatting van de sportweek of naar Extra Time voor een analyse. Ik blijf er wel niet voor thuis. Als ik het eens mis, kijk ik het later gewoon die avond of de volgende dag"

