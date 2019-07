Bankenwaakhond waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen ADN

29 juli 2019

10u53

Bron: Belga 0 iHLN Neem zeker geen lening bij Asterix Bank, Furst Kredit, Helix Credit Group of Mutuals Kredit / Krediet Religieus. Dat advies geeft bankenwaakhond FSMA. Het gaat om niet-vergunde kredietgevers die consumenten geld ontfutselen en dan met de noorderzon verdwijnen.

De FSMA kreeg al verschillende meldingen van consumenten over frauduleuze kredietaanbiedingen via het internet. De fraudeurs nemen ongevraagd contact op via e-mail of sociale media of plaatsen advertenties over zeer gunstige kredieten.

Maar als consumenten erop in willen gaan, wordt hen eerst gevraagd bepaalde bedragen te betalen om de kosten te dekken. Eenmaal die betaald zijn, verdwijnt de zogezegde kredietverstrekker en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.



Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden, aldus de FSMA.