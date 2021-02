Australië overlegt met Facebook na nieuwsblokkade

Het conflict met Facebook heeft in Australië geleid tot grote verontwaardiging. De circa 17 miljoen Australische gebruikers kunnen sinds donderdag geen links naar nieuwsartikelen meer delen. Ze kunnen ook geen nieuws bekijken. Facebook reageerde op die manier op een wetsvoorstel dat het bedrijf en Google zou verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwscontent.



Minister Frydenberg had al aangekondigd dat hij zijn ongenoegen duidelijk zou maken in het gesprek met Zuckerberg. "We hebben gesproken over de openstaande kwesties en spraken af dat onze teams daar meteen aan gaan werken", schreef de Australiër later op berichtensite Twitter.