Artificiële intelligentie boomt, Microsoft en BeCode openen vijf AI-scholen JTO

10 juli 2020

14u45

Bron: Belga 2 iHLN Informaticagigant Microsoft en het BeCode-opleidingscentrum hebben vandaag de opening aangekondigd van vijf nieuwe AI-scholen in Gent, Antwerpen, Charleroi, Hasselt en Kortrijk. In februari 2019 lanceerden ze al een eerste opleiding in Brussel.

De nood aan IT-specialisten met ervaring in artificiële intelligentie (AI) blijft zeer hoog in België, luidt het. Het AI-programma dat BeCode, met de steun van Microsoft oprichtte in februari vorig jaar wordt daarom volgend schooljaar sterk uitgebreid. Bij die eerste opleiding in Brussel studeerden 20 van de 28 studenten af, van wie de helft een baan vond bij een partnerbedrijf. Vanaf augustus wordt er een nieuwe opleiding aangeboden.

Online training

BeCode opende zonet een tweede AI-school in Antwerpen, waardoor 13 nieuwe mensen een online training kunnen volgen die is aangepast aan de beperkingen van de Covid-19-epidemie. De school in Charleroi opent op 18 augustus en die in Gent op 29 september. Voor Hasselt en Kortrijk wordt de opening verwacht voor de eerste helft van 2021. In totaal zullen tegen de zomer van 2021 in 6 verschillende steden 10 trainingen zijn gegeven aan ongeveer 200 studenten.

Het doel van Microsoft en BeCode is om tegen 2022 in België via negen scholen een opleidingspercentage van 350 tot 500 mensen per jaar te bereiken. De cursussen van zeven maanden, gevolgd door een stage van drie maanden, worden erkend door Bruxelles Formation, VDAB en Forem. Ze hebben betrekking op het beheer van databases en de omgang met kunstmatige intelligentie-instrumenten.

Gratis

De opleiding is gratis voor mensen in moeilijke situaties, zoals langdurig werklozen of migranten, om diversiteit aan te moedigen. Verschillende partnerbedrijven hebben zich aangesloten bij het project. “De betrokkenheid van particuliere bedrijven bij het avontuur blijft cruciaal om opleiding te vertalen naar werkgelegenheid”, zegt Erik Kerkhofs, commercieel directeur bij Microsoft België en Luxemburg.

“Het tekort aan talent om onze snelgroeiende digitale economie en samenleving te ondersteunen en te ontwikkelen biedt een enorme kans om meer diversiteit te brengen in deze sector”, zegt Karen Boers, CEO en mede-oprichter BeCode. “We richten ons niet op het analytische niveau van de universiteiten, maar op praktische vaardigheden. We vormen juniorprofielen die de basisvaardigheden hebben, maar omdat het programma flexibel is, zullen ze veel mogelijkheden voor specialisatie hebben”, voegt Erik Kerkhofs nog toe.

