Apples nieuwste Mac Pro is nu te koop: duurste versie kost ruim 62.000 euro Techredactie/Tweakers

11 december 2019

17u40 35 iHLN Apple is begonnen met de verkoop van zijn nieuwe Mac Pro en het Pro Display XDR-beeldscherm. Daarmee zijn nu ook de europrijzen bekend. De Mac Pro begint bij 6.499 euro en de monitor is te koop vanaf 5.499 euro. Het duurste model kost ruim 62.568 euro. Dat is gelukkig inclusief btw maar exclusief monitor.

Sinds vandaag zijn de nieuwe Mac Pro en het 32 inch-beeldscherm te bestellen. Apple kondigde de producten eerder al aan, maar maakte toen alleen dollarprijzen bekend. De desktopversie van de vernieuwde Mac Pro is te koop vanaf 6.499 euro.

Voor het allerduurste model betaal je - met enkel de allerbeste specificaties - zo’n 62.000 euro. Daarmee krijg je wel een processor met 28 kernen, twee videokaarten met 64 gigabyte geheugen, een 4 terabyte ssd-opslag en wieltjes onder de Mac Pro. Let wel op: het Pro Display zit hier niet bij.



Apple biedt de Pro Display XDR aan vanaf 5.499 euro. Een versie die is voorzien van glas met een nanostructuur kost 6.499 euro. In beide gevallen is dat de prijs zonder standaard. De verstelbare Pro Stand is te koop voor 1.099 euro.

Waarom zo duur?

Waarom is de houder zo duur? Volgens Apple maakt het ding het mogelijk om het scherm in ideale omstandigheden te gebruiken. Zo zou het een fluitje van een cent zijn om het zware display te kantelen, draaien of te verstellen in hoogte. Bovendien zou het magnetische design toelaten om het scherm makkelijk los te koppelen en mee te nemen.

De enige andere optie om je scherm recht te zetten - tenzij je improviseert met een stapel boeken en wat plakband - is een wandbeugel van VESA, die 199 dollar kost. Maar dan moet je je scherm wel aan de muur bevestigen, wat niet altijd mogelijk is.