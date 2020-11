Apple verrast met kleine smartphone: size matters (ook in omgekeerde richting)

Groot, groter, grootst: dat was jarenlang de evolutie van smartphones. Het gemiddelde exemplaar past tegenwoordig nog amper in een broekzak, maar Apple stopt die trend nu abrupt met de introductie van de iPhone 12 Mini. "Met zijn verbazingwekkende formaat past hij in de palm van je hand", zegt Kaiann Drance, de vicevoorzitter marketing van Apple, in de promotievideo. Alsof het het achtste wereldwonder betrof: stel je voor, een telefoon die in je hand past! Voor het eerst sinds jaren krijg je als consument weer de mogelijkheid om een kleinere telefoon te kopen, die niet inboet aan kwaliteit.