Apple Store in Brussel opent weer onder strenge voorwaarden

Ronald Meeus

02 juni 2020

12u00 0 iHLN Twee meter afstand, een mondmasker dragen, en de lichaamstemperatuur van iedere klant die binnenkomt wordt gemeten: de Apple Store op de Guldenvlieslaan in Brussel gaat donderdag weer open, met de nodige voorzorgen die het technologiebedrijf over zijn hele wereldwijde winkelketen heeft uitgerold.

Apples eigen winkels werken volgens wereldwijde standaarden - wat onder meer het interieur, de werkwijze van het personeel en de uitstalling van producten betreft - en de maatregelen die het bedrijf neemt om klant en personeel te beschermen tegen Covid-19 zijn daar niet anders in. Het bedrijf wachtte wat langer dan 11 mei om zijn Belgische winkel op de Guldenvlieslaan in Elsene, het voorlopig enige eigen Apple-winkelpunt in België, weer te openen. Maar vanaf donderdag (4 juni) vervoegt hij de Apple Stores in China, Taiwan, Hong Kong, Korea, Japan, Australië, VS, Canada, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Duitsland, die inmiddels ook weer open zijn voor het publiek.

De openingstijden zijn voorlopig wel beperkt. Ook wordt er prioriteit gegeven aan de Genius Bar, waar gebruikers vragen over hun producten kunnen voorleggen aan technische experten. Er komen geen dagelijkse briefings, het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag, wordt beperkt, en bij binnenkomst stellen medewerkers een reeks gezondheidsvragen, wordt de lichaamstemperatuur van de bezoeker gecontroleerd (met apparatuur die dat zonder aanraking kan), en wordt de bezoeker gevraagd om een mondmasker te dragen. Indien hij er geen bij zich heeft, wordt dat ter beschikking gesteld door de winkel. Alle producten en oppervlakken worden ook met een grote regelmaat gereinigd.

“Met velen die werken en leren vanuit hun woning kijken we ernaar uit om hen de dienstverlening en ondersteuning te leveren die ze nodig hebben, of het nu om de aanschaf van een nieuw product gaat of om het vinden van hulp voor een dat ze al bezitten”, verklaarde Apple nog.

