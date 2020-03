Apple schrapt aankoopbeperkingen op iPhones ttr

23 maart 2020

15u45

Bron: belga 0 iHLN Apple heeft zijn aankoopbeperkingen voor iPhones in online winkels vandaag opgeheven. Er kunnen opnieuw meerdere toestellen van hetzelfde model besteld worden.

Apple had de beperking vrijdag geïntroduceerd zonder verdere uitleg. Hierdoor konden er maximaal twee toestellen van hetzelfde model besteld worden per klant. Apple waarschuwde in februari al dat er af en toe tekorten konden zijn in de voorraad iPhones, als gevolg van de coronacrisis.

De fabrieken van leverancier Foxconn werden na het Chinese nieuwjaar veel trager opgestart dan voorzien, door de beperkingen die de Chinese overheid had opgelegd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dijken.

De Apple-winkels zijn momenteel overal gesloten om dezelfde reden. Klanten kunnen enkel nog in de onlinewinkel terecht. In China zijn de winkels wel weer open.

