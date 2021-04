Apple presenteert vermoedelijk nieuwe iPad op evenement

Siri wist het al: Ap­ple-event op 20 april. Wat kunnen we verwachten?

14 april Het eerste event van Apple dit jaar vindt dinsdag plaats. Dat verklapte Siri gisteren al aan de Amerikanen en het ‘Spring Loaded’-event staat nu ook aangekondigd op de website van de techgigant uit Cupertino. Wat kunnen we ervan verwachten? Dat gaat van de nieuwe iPad Pro over de langverwachte AirTags tot nieuwe Macs. Maar zoals altijd: niets is zeker, veel is mogelijk. U kan het dinsdag om 19 uur allemaal rechtstreeks volgen via HLN Live.