Apple op zoek naar mensen die 6G-technologie willen ontwikkelen

Nog jaren wachten

Op dit moment is het in ons land nog wachten op de uitrol van 5G. Ten vroegste eind dit jaar zou de definitieve veiling van de 5G-rechten in België kunnen gebeuren, al is daar momenteel nog geen concrete datum voor. Er is nog onduidelijkheid over de verdeelsleutel rond de opbrengsten die voortkomen uit zo’n veiling voor de deelstaten. Wanneer 6G dan beschikbaar is in ons land, is koffiedik kijken. De vorige veiling voor mobiele netwerken, die van het 4G-netwerk, vond plaats in 2013. Als de frequentieveiling van het 5G-netwerk nog dit jaar doorgaat, kunnen we ten vroegste 2029 gebruik maken van het zesde generatie mobiele netwerk.