Apple ontwikkelt eigen schermen

19 maart 2018

08u02

Apple is bezig met de ontwikkeling van een eigen schermtechnologie. Bronnen rond de iPhonemaker hebben dat tegen persbureau Bloomberg gezegd.

De techniek die MicroLED heet, biedt gebruikers fellere schermen die minder energie gebruiken dan LCD en OLED. Schermen met die technieken zitten nu in veel telefoons en gadgets. MicroLED is wel veel moeilijker om te produceren.

Het ontwikkelen van een eigen schermtechniek maakt Apple minder afhankelijk van schermen die door anderen zijn ontwikkeld. Zo hield Samsung, een van de grootste schermmakers ter wereld, naar verluidt zijn beste schermen voor de eigen telefoons. Massaproductie van de nieuwe schermen gaat Apple, als de techniek ver genoeg is, naar verwachting wel uitbesteden.

Apple kreeg de techniek in handen toen het in 2014 de start-up LuxVue overnam. Inmiddels hebben technici de techniek zo ver doorontwikkeld dat die zich in een vergevorderd stadium bevindt. Voordat Apple producten met MicroLED-schermen uit kan rusten, zijn er nog wel een aantal jaar verstreken.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de nieuwe schermtechniek eerst debuteert in bijvoorbeeld de Apple Watch. De productieaantallen en de schermmaten van de smartwatch zijn beter te behappen dan die van de iPhones.