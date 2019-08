Apple ontslaat medewerkers die naar Siri-fragmenten luisterden Christian Born

23 augustus 2019

10u45

Bron: AD.nl 0 iHLN Techreus Apple heeft de medewerkers ontslagen die luisterden naar opgenomen Siri-fragmenten. Het gaat waarschijnlijk om honderden werknemers van het bedrijf GlobeTech, die door Apple werden ingehuurd om de zoekopdrachten te analyseren.

Dat meldt NU.nl, dat de ontslagbrief in handen heeft. Afgelopen zaterdag werd de medewerkers van het Ierse IT-bedrijf verteld dat zij hun baan verliezen. Volgens NU.nl hadden de werknemers inzicht in onder meer de locatie en de contactenlijst van de Siri-gebruikers.



Apple zette het project begin augustus stil toen duidelijk was geworden dat medewerkers konden meeluisterden. Volgens het Ierse bedrijf kwam dat door een ‘systeemfout’.

Gebruikersvoorwaarden

De afgelopen maand werd duidelijk dat vrijwel alle techreuzen met een slimme assistent de opnames beluisterden voor kwaliteitsdoeleinden. Zo werd gecontroleerd of de stemassistenten goed reageerden op de activeringszin (‘Hé Siri’, ‘Hé Google’) en of er goede resultaten uit de spraakopdrachten kwamen. Meestal werd dit gedaan door een extern bedrijf. Hier werd in de gebruikersvoorwaarden echter geen melding van gemaakt.

Veel van de bedrijven beweerden dat dit anoniem gebeurde, maar dit bleek in de praktijk vaak niet waar te zijn. Zo werden er medische details en andere privézaken gehoord. De meeste techreuzen zijn inmiddels gestopt met de praktijken.