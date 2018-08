Apple ontkent dat iPhone ongevraagd meeluistert naar zijn gebruikers kg

Apple heeft tegenover Amerikaanse politici met klem ontkend dat iPhones ongevraagd luisteren naar gebruikers. Dat suggereerden de volksvertegenwoordigers op basis van verschillende geruchten. In een brief maakt Apple duidelijk dat er geen audio wordt opgenomen, niet door de iPhone, noch door andere apps.

De politici schreven Apple aan in juli en vroegen meer uitleg rond de berichten dat de iPhone voortdurend zou meeluisteren naar gebruikers. Enkel zo zou het toestel volgens sommige bronnen kunnen reageren op stemcommando's zoals "Hey Siri".

Apple ontkent met klem. De elektronicagigant lichtte toe dat gebruikers de toegang tot de microfoon expliciet moeten goedkeuren en dat apps een duidelijk signaal moeten geven dat ze luisteren. In het geval van virtuele assistenten als Siri, zou het toestel enkel beginnen te luisteren wanneer het het stemcommando herkent. Apple verbiedt daarnaast ook andere apps expliciet ongevraagd audio op te nemen.

"Klant is niet ons product"

"De klant is niet ons product, en ons businessmodel hangt niet af van het verzamelen van grote hoeveelheden identificeerbare informatie om profielen te verrijken die gericht zijn op adverteerders", besluit Apple.

De brief volgt op de hoorzittingen in april waarin Mark Zuckerberg van Facebook aan de tand werd gevoeld over de privacypraktijken van het sociale medium. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dezelfde vragen gekregen. Het is niet bekend of Alphabet al geantwoord heeft.